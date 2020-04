Bei einem Wohnungsbrand in Erfurt ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, sei der 57-Jährige bereits bewusstlos gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, erlag er aber den Folgen einer Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.