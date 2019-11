Berlin | Erfurt Rechtsausschuss des Bundestags will Brandner abwählen

Stephan Brandner bei einer Rede im Bundestag. Bildrechte: dpa

Außerdem hatte Brandner in Zusammenhang mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg von einem "Judaslohn" gesprochen. Der Sänger hatte wiederholt die Politik der AfD kritisiert. Brandner fehle es an Anstand, Würde und Respekt für das Amt, heißt es. Der AfD-Politiker habe im Rechtsausschuss geäußert, der "Mut zur Wahrheit schütze ihn", schreibt Lauterbach in dem Tweet. Antisemitismus sei aber keine Frage des Muts und habe nichts mit Wahrheit zu tun. Brandner würde den Bundestag weiter entehren, so der Sozialdemokrat.