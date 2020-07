Breitbandnetz mit Löchern - Erfurt räumt Fehler ein

Auf dem Gartentisch von Familie Günther in der Erfurter Märchensiedlung in Windischholzhausen liegt eine Karte - ausgedruckt vom Geoportal der Stadt. Rot sind die Häuser markiert, die in den nächsten zwei, drei Jahren Breitband bekommen, weiß sind die Häuser geblieben, die leer ausgehen. "Sie führen wirklich die Kabel an den Häusern vorbei, um die nächsten dann anzuschließen, wenn wieder Fördergelder da sind. Das ist doch Schildbürgertum. Hier", zeigt Stefan Günther auf die Karte "soll in einer Straße vorn und dann wieder hinten ein Haus angeschlossen werden. Der Rest geht leer aus." Weil nicht nur er und seine Frau Gabriela das so nicht hinnehmen wollen, haben sie eine Bürgerinitiative gegründet und sammeln Unterschriften. Ziel: Wenn einmal in ihrem Wohngebiet gegraben wird, sollen alle, die es wollen, ein Glasfaserkabel bekommen.

Dass es trotz der jetzt fließenden Fördermillionen so ein löchriges Breitbandnetz bleibt, haben die Günthers und viele andere Erfurter erst erfahren, als bei den Nachbarn "Glücksbriefchen" im Briefkasten gelandet waren. Darin teilte die Stadt den Empfängern mit, dass sie im Ausbaugebiet wohnen und schnelles Internet bekommen. Allerdings müssen sie zustimmen - deshalb auch die Briefe -, dass das Kabel an und in ihr Haus verlegt werden kann. So fiel auf, dass nur jeder zweite Haushalt in der Märchensiedlung einen Breitbandanschluss bekommen soll.

Im Erfurter Rathaus lief Protest auf... Bildrechte: imago/Karina Hessland Mittlerweile klingeln im Rathaus die Telefone heiß. "Wir bekommen derzeit viele Nachfragen", sagt Wirtschaftsdezernet Steffen Linnert (SPD) und räumt gleichzeitig Fehler ein. Die Ursache dafür reicht weit zurück und besteht in einer unvollständigen Datenerfassung. "Das Förderverfahren läuft unglücklich", so Linnert. Es sei nicht nur zu langwierig, sondern auch völlig unzureichend. Um das zu erklären, muss Linnert ein Stück Telekom-Geschichte aufblättern. "Es gab vor zwanzig, dreißig Jahren eine Behörde, die hieß Telekom. Wenn Sie einen Telefonanschluss wollten, sind sie zur Telekom gegangen und haben den Anschluß beantragt und dann ist der irgendwann an ihr Haus angelegt worden. Dann wurde die Telekom privatisiert."

Aus den verschiedensten Gründe habe man das einfache Anmeldesystem beim Breitbandkabel, das im Endeffekt nur ein moderner Telefonanschluß mit viel mehr Möglichkeiten sei, nicht übernommen. Mit der Privatisierung der Telekom lohnten sich Anschlüsse in einigen Regionen für das Unternehmen nicht mehr. Um auch diese unterversorgten Gebiete mit schnellem Internet zu versorgen, haben sich Bund und Länder auf Förderprogramme geeinigt. Die Krux dabei: Das Förderverfahren ist damit auf dem Tisch der Kommunen gelandet. "Und damit haben wir ja eigentlich nicht wirklich etwas zu tun", sagt Linnert. Um den Bedarf, also die weißen Flecken zu ermitteln, brauche es entsprechende Datenbanken. Die hätten die Kommunen so aber gar nicht. "Wir erfassen die Grundstücke im Liegenschaftsamt, um die Grundsteuer zu berechnen, wissen aber nicht, ob Sie in ihrem Haus einen Telefonanschluss haben oder nicht".

Also wurden die Telekommunkationsunternehmen mitbefragt. Es kamen viele Daten zusammen, aber die seien nicht vollständig gewesen. Erfurt hat den Breitbandausbau 2015/16 beantragt und mit der Datenerfassung ein externes Unternehmen beauftragt. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen konnte sich aber auch nur auf die Daten der Stadt und der Telekommunkationsunternehmen verlassen. Dabei seien so viele verschiedene Beteiligte mit im Boot gewesen, dass teilweise einige Daten und Unterlagen nicht richtig zusammengelaufen sind.

Was dabei herausgekommen ist, ist zum Teil eulenspiegelreif. Im Ergebnis ist es so, dass teilweise Grundstücke gemeldet wurden, die Gartengrundstücke sind. "Eine Gartenlaube mit Breitbandanschluss, so weit sind wir nun wirklich noch nicht", räumt Linnert ein. Andererseits seien neugebaute Wohnhäuser nicht erfasst worden, weil sie erst nach 2015/16 gebaut wurden. Es gebe schlichtweg einige Fehlmeldungen.

Bund und Land sollten über das Förderverfahren nachdenken. Steffen Linnert, Wirtschaftsdezernent Stadt Erfurt

Es sei nicht praktikabel und daure viel zu lange. "In den Ausbaugebieten werden wir in diesem Jahr zunächst die Schulen anschließen. 2021 ist Buga, da können wir nicht ganz so viel machen. Das Wohneigentum wird dann erst 2022 angeschlossen. Das ist ein Zeitraum von der Beantragung der Förderung bis zur Umsetzung von über sechs Jahren", kritisiert der Wirtschaftsdezernent.

Die Stadt will nun verhindern, dass Gräben zwei Mal ausgehoben werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Erfurt hat nun aber reagiert. Alle, die im Ausbaugebiet liegen und sich bei der Stadt melden, würden berücksichtigt, verspricht die Stadt. Das lasse das Förderprogramm auch zu. Aktuell stehen Erfurt nach eigenen Angaben für den Breitbandausbau acht Millionen Euro zur Verfügung. "Die Summe kann aber auf bis zu 13 Millionen Euro aufgestockt werden", sagt Linnert. "Wir erfassen jetzt die Daten der Anwohner, die sich bei uns melden. Wir werden auch noch mal alle Anwohner anschreiben und sie bitten, wenn sie noch kein Schreiben bekommen haben, sich zu melden". Es werde nicht passieren, dass eine Straße aufgebuddelt und nur jedes zweite Haus angeschlossen wird, verspricht Linnert.