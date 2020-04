Der Buch-Logistiker KNV Zeitfracht verlegt seinen handelsrechtlichen Firmensitz von Leipzig nach Erfurt. Stuttgart bleibe aber Verwaltungsstandort, teilte das Unternehmen mit. Es hat dort rund 500 Beschäftigte. Thüringen sei als Logistikstandort hervorragend gelegen und in alle Richtungen gut angebunden, teilte das Unternehmen mit. Der Freistaat sei mittlerweile zu einem europäischen Innovationszentrum geworden.

Nach Insolvenz seit 2019 in neuen Händen: KNV mit seinem bisherigen Logistikstandort Erfurt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Logistikzentrum in Erfurt arbeiten nach Unternehmensangaben 1.100 Mitarbeiter. Der Standort wurde 2016 in Betrieb genommen. Die KNV Zeitfracht ist Logistikdienstleister für die Buch- und Medienbranche.



Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßte die Verlagerung des Hauptsitzes. Damit agiere der größte Buch- und Medienlogistiker Deutschlands künftig auch ganz offiziell von der thüringischen Landeshauptstadt aus, so der Minister. Tiefensee sprach von einem starken Signal für den Freistaat.



Der Buchlogistiker Buch- und Mediengroßhändler Koch, Neff & Volckmar KNV hatte im Mai 2019 Insolvenz angemeldet. Die Berliner Zeitfracht-Gruppe übernahm dann im August 2019 das Unternehmen.