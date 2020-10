Der Verein "Bürger für Thüringen" plant, eine Partei zu gründen. Marco Fischer, ehemaliges CDU-Mitglied und Kommunalpolitiker aus Sömmerda, will als erster Vorsitzender kandidieren. Die Partei "Bürger für Thüringen" will bei den für April geplanten Landtagswahlen antreten und in den Landtag einziehen.