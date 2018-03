Kurt Herzberg ist ein gefragter Mann. Rein statistisch gesehen spricht der gebürtige Eichsfelder pro Tag mit mindestens zwei Thüringern, die seine Hilfe wollen. Herzberg ist seit 2013 Bürgerbeauftragter in Thüringen. Vergangenes Jahr haben sich 741 Menschen an ihn gewandt, weil sie persönlich nicht mehr weiter wussten. Fast jeder dritte von ihnen mit sozialen Problemen: Renten, Krankenkassen, Gesundheit oder Wohnen. Daneben hört sich Herzberg vorrangig den Ärger der Thüringer mit Behörden-und Verwaltungsvorschriften an.

Seine Bilanz für das Jahr 2017: Mit wenigen Ausnahmen hat der Bürgerbeauftragte selbst den Betroffenen weiter helfen oder sie an die richtigen Stellen schicken können. So konnte Herzberg einem Bürger helfen, der seinen Vornamen Adolf loswerden wollte. Der Bürgerbeauftragte brachte das zuständige Landratsamt und den Mann zusammen, der bei diesem Treffen seine Beweggründe vorbringen und zuvor aufgetretene Missverständnisse ausräumen konnte. Der Mann bekam daraufhin neue Personalpapiere - ohne den unerwünschten Namen.

Der Bürgerbeauftragte hat nach eigenen Angaben überwiegend mit Einzelfällen zu tun, benennt aber offensiv auch "grundsätzliche Probleme." Bei der Vorlage seiner Bilanz 2017 in Erfurt benannte Herzberg zum Beispiel das Thema Abwasser. So würden Bürger im ländlichen Raum mit Fristsetzung durch die Behörden zum Bau von Kleinkläranlagen aufgefordert. Gleichzeitig diskutiere die Politik noch über so genannte Gruppenlösungen - also den Bau von Anlagen für mehrere Anlieger. Hier sieht der 52-Jährige studierte Theologe dringenden Handlungsbedarf.