Noch wird am Petersberg gebaut. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Brauner Trotzkopf - so heißt tatsächlich eine Erfurter Kopfsalatzüchtung. Und auch der Erfurter Zwerg, eine Blumenkohlzüchtung, steht bei Köchinnen und Köchen noch immer hoch im Kurs. Dass beide einmal in einem Festungsgraben wachsen werden, hätte sich der Begründer der Erfurter Gartenbautradition, Christian Reichart, vor 300 Jahren wohl nicht vorstellen können. Die Bundesgartenschau 2021 macht es möglich.

Per Rutsche den Petersberg hinab

Tausende Tonnen Spezialerde wurden auf dem Hang des Petersberges und im Festungsgraben verteilt. "Die Topografie ist nicht so einfach, auch die Bewässerung in Hanglage so hinzukriegen, dass über die Gesamtdauer der Bundesgartenschau immer etwas blüht, ist schwierig", beschreibt Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß das besondere Projekt.

Ich bin überzeugt, dass der Festungsgraben neu erobert wird, denn da waren auch viele Erfurter bisher nicht. Kathrin Weiß

In knapp vier Monaten werden die Besucher auf Rutschen in den Festungsgraben und damit mitten hinein ins Gemüsebeet rutschen können. 30 Meter lang sind die drei Rutschen und, so die Buga-Gesellschaft, mit Abstand auch unter Corona-Bedingungen zu nutzen. 30 Meter lang sind die Rutschen, auf denen Besucher künftig mitten ins Gemüse und Kraut rutschen können. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Überhaupt: Corona. Im Frühjahr vergangenen Jahres brachte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) eine Verschiebung der Bundesgartenschau um ein Jahr ins Gespräch. Doch der Protest folgte auf dem Fuß. Baufirmen und Gartenbaugesellschaft versicherten, die Pandemie werde die Arbeiten kaum stoppen, alles könne pünktlich fertig werden.

"Wir ziehen das jetzt durch, ob mit oder ohne Corona", liefert inzwischen längst auch der Oberbürgermeister ein klares Statement für die Eröffnung so wie geplant ab. Er hoffe auf einen zeitigen Frühling und die Impfungen, damit die Bundesgartenschau ein Erfolg wird. Sinnbild der Hoffnung: Die Skulptur "Paradiesbaum" auf dem Petersberg. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Bausewein hofft auf zwei Millionen Buga-Besucher

Das Buga-Gutachten geht von 1,85 Millionen Besuchern aus. Bausewein aber hofft auf mehr, auf einen regelrechten Besucherboom. "Wenn wir in normalen Jahren mehr als zwei Millionen Weihnachtsmarktbesucher haben, dann werden in einem halben Jahr Buga doch wohl mindestens genauso so viele Besucher kommen. 2021 wird ein gutes Jahr", sagte er in seiner traditionellen Pressekonferenz am Jahresende. Die Bundesgartenschau werde der Landeshauptstadt einen positiven Schub verleihen und die Stimmung deutlich heben.

Die Menschen sind ausgehungert, sie wollen etwas erleben, das wird sich in den Zahlen widerspiegeln. Andreas Bausewein

Weil der Großteil der Bundesgartenschau draußen und nicht in Hallen stattfindet, rechnet Bausewein auch nicht mit großen Ausfällen beim geplanten Programm, das etwa 5.000 Veranstaltungen vorsieht. Fast 32.000 Pflanzen werden gesetzt und neben der blühenden Farbenpracht soll auch ein Wasserspiel die Besucher verzaubern. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Veranstalter haben Buga fest im Programm

Allerdings werden zum Start der Bundesgartenschau sicher nicht alle Großveranstaltungen wie geplant stattfinden. Derzeit werden alle Veranstaltungen coronatauglich gemacht, heißt es von der Buga-Gesellschaft. Es wird den Fragen nachgegangen, wo Bereiche abgesperrt werden müssen, wo zusätzliches Personal gebraucht werde.

In den Egapark dürfen unter Corona-Bedingungen zeitgleich 12.000 Besucher, auf den Petersberg 11.000. Das sind ingesamt 3.000 weniger als ohne Corona-Pandemie. In der Buga-Machbarkeitsstudie wird prognostiziert, dass an 17 Tagen die Höchstbesucherzahlen zirka 23.500 erreicht werden könnten. Die Nachfragen von Reiseunternehmen deutschlandweit seien nach wie vor enorm. Mehr als 50 Veranstalter haben die Bundesgartenschau in Erfurt fest im Programm. Dennoch ist derzeit nicht absehbar, wie viele Busreisende sich tatsächlich auf den Weg nach Erfurt machen.

Die, die kommen, werden eine Stadt erleben, die von ihrer über 300-jährigen Gartenbautradition auf ganz neue Weise erzählt. Nicht nur im Festungsgraben wird Waid, die alte Färberpflanze, vom Beginn der Erfurter Gartengeschichte erzählen. Ein Blick in die Peterskirche. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten