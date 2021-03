Am Erfurter Petersberg sind am Montag zwei tonnenschwere Brückenteile eingesetzt worden. Das Einschwenken der circa 27,50 Meter langen und sechs Tonnen schweren Stahlbrücken dauerte gut drei Stunden. Alles habe perfekt funktioniert, sagte Sören Stapp, Bauleiter im Tiefbauamt.

Mit dem Fahrstuhl und den Brücken ist der Petersberg nun erstmals behindertengerecht erschlossen. Die Kosten dafür gibt die Stadt mit 1,7 Millionen Euro an. Die Brücken verbinden den gläsernen Panorama-Fahrstuhl mit der Festungsmauer. Besucher können auf halber Höhe des Berges in den Fahrstuhl steigen und 15 Meter in die Höhe fahren. Über die schmalen Stahlbrücken gelangen sie direkt aufs Plateau.