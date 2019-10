Erfurt hat für seine Buga Kosten von rund 140 Millionen Euro veranschlagt. Bei der zu Ende gegangenen Buga in Heilbronn waren es 144 Millionen. Dafür wurde das 40 Hektar große Areal so umgestaltet, dass dort in den nächsten fünf Jahren ein neues Stadtquartier entstehen kann - mit Wohnungen für 3.500 Menschen sowie mit 1.000 Arbeitsplätzen. Weitere 51 Millionen Euro kostete die eigentliche Gartenschau Heilbronn.



Die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt wird am 23. April 2021 eröffnet. Sie läuft bis zum 17. Oktober 2021. Neben den Veranstaltungsorten in Erfurt gehören zur Buga 27 Außenstandorte, das heißt Parks, Gärten und Friedhöfe in anderen Städten. In einer Ausstellung auf dem Petersberg in der Erfurter Altstadt stellen sich all diese Außenstandorte vor.