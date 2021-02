Im Egapark wird es insgesamt 13 WC-Standorte geben, neben den altbekannten auch drei neue. So hat das Klima-Zonen-Haus "Danakil" beispielsweise neun Damen- und neun Herren-WC erhalten. Die zusätzlichen "mobilen" Standorte für fünf Toilettencontainer wird es an der Halle 1, am neuen Rosencafé, am Lilien-Balkon, hinterm Deutschen Gartenbaumuseum geben. Am Rosencafé ist extra eine Rampe gebaut worden, um den Wagen tiefer zu legen, damit auch Rollstuhlfahrer Zugang finden.