So ähnlich sieht es auch der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft Jochen Sandner. "Wir halten an einer Buga 2021 fest", so Sander, "prüfen aber die Szenarien". Das eine Szenarium heißt in der Tat: Buga auf 2022 verschieben. Das andere: Buga findet wie geplant statt oder wird ein paar Wochen später eröffnet. "Eine Buga läßt sich nicht einfach so um ein Jahr verschieben", so Sandner. Seit 1951 finden die Gartenschauen in ungeraden Jahren statt. Außerdem sind 2022 sieben Landesgartenschauen und die Gartenweltausstellung "Floriade" in Almere in Holland geplant.