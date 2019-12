Es sind nicht einmal mehr 500 Tage bis zur Bundesgartenschau in Erfurt. Das Jahr vor der Gartenschau, also 2020, wird das Jahr des Bauens. "Das wird richtig heftig für alle", kündigt jetzt schon Baudezernent Alexander Hilge an und rät dazu, beispielsweise den Petersberg ab Herbst weiträumig zu umfahren.

Überhaupt, so der Tipp der Fachleute, sollte man Erfurt im kommenden Jahr nur mit viel Zeit, Geduld und starken Nerven ansteuern. Der Werbeslogan könnte heißen: "Machen Sie um Erfurt einen großen Bogen." Wenn die Stadt nicht so schön wäre und auf Touristen setzt.

Der Nordpark wird für die Buga 2021 umgestaltet. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Schon jetzt wird an allen Ecken und Enden gebaut - und das ist nur der Anfang. In der Gera-Aue sind einige Bauprojekte bereits auf der Zielgeraden, die nächsten drei großen Bauabschnitte folgen in den nächsten Wochen. Im Nordpark wird derzeit der barrierefreie Zugang vom Garnisonslazarett zum Park zu Ende gebaut. Über den Weg sollen die Buga-Besucher von der Nordhäuser Straße in den Nordpark gelangen. Gleichzeitig beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten vor dem Nordbad. Dort wird der Park um die Fläche der sogenannten alten Fliegerschule erweitert. Dort entsteht ein großer Spielplatz für Kinder und Jugendliche, eine Skaterbahn, ein Basketballfeld. Die Auenstraße, die bislang den Park durchschneidet, wird zurückgebaut und zum Parkweg.

Aufzug und neuer Weg hinauf zum Petersberg

"Noch liegen alle Buga-Projekte im Plan. Aber jede Woche zählt", sagt Hilge. Das betrifft auch den geplanten Bastionskronenpfad auf dem Petersberg. Mit dem 1. Bauabschnitt werde im Frühjahr begonnen. Das ist die Verbindung über die Straße am Lauentor hinweg zur Bastion Martin. Der zweite Bauabschnitt, der ein Rundweg durch das sogenannte Wäldchen sein soll, steht noch in den Sternen. "Hier warten wir auf die Entscheidung des Gerichts", sagt Hilge. "Das Geld ist da, die Ausschreibung ist vorbereitet. Wir könnten sofort bauen". Doch eine Bürgerinitiative hat gegen den zweiten Teil des Bastionskronenpfades geklagt.

Der einstige Exerzierplatz auf dem Petersberg wird für die Buga komplett umgestaltet. Bildrechte: MDR/Mayte Müller Schon von Weitem sichtbar werden die Bauarbeiten um den Petersberg herum sein. Im Frühjahr starten die Projekte "Aufzug" und Panoramaweg. Auf dem oberen Plateau werden die Wege angelegt und in die Festungsgräben kommt 2020 tonnenweise frische Gartenerde. Denn hier sollen zur Bundesgartenschau Gemüse, Kräuter und Waidpflanzen wachsen. "Die Blühstreifen haben uns viel Kopfzerbrechen bereitet. Denn wir wollen ja die Pflanzen, teilweise historische Gemüsesorten, dort so präsentieren, dass sie an jedem Buga-Tag schön aussehen und den gesamten Sommer über blühen", sagt Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Insgesamt werden über 3.000 Quadratmeter bepflanzt. Dort sollen die Besucher sich auch viele Ideen für den eigenen Garten mit nach Hause nehmen können. Doch vor dem Erntekorb kommt der Spaten. "2020 würde ich den Petersberg nicht gerade als Ausflugsziel ansteuern", sagt Hilge. Zur Buga dann schon.

Neuer Parkplatz oberhalb der Messe Erfurt

Das gilt auch für den Bereich um die Messe und Gothaer Straße. "Im März starten wir planmäßig mit dem Bau des neuen Parkplatzes oberhalb der Messe", kündigt Alexander Reintjes, der Amtsleiter für Verkehr, an. "Das ist ein Riesenbrocken. Wir gehen aber davon aus, dass die Kapazitäten der Firmen ausreichen, um den Parkplatz bis Ende 2020 fertigzustellen."

Die geschotterten Flächen hinter der Messe Erfurt sollen neu hergerichtet werden. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Gebaut werden Stellflächen für 376 Autos, 51 Busse und ein Caravan-Stellplatz. Kosten: Rund zehn Millionen Euro. Für alle, die auf das Auto angewiesen sind, werde es sehr anstrengend. "Autofahren macht 2020 in Erfurt keine Freude", so Reintjes. Da könne er nur um Verständnis bitten. So wird in den Sommerferien zeitweise auch der Juri-Gagarin-Ring gesperrt. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße ist unterirdisch ein Brückenbauwerk einsturzgefährdet. "Die Gleise der Straßenbahn haben sich dort bereits gesenkt", so Reintjes. Insgesamt werden für Brücken, Straßen und Parkplätze über 60 Millionen Euro verbaut. "Das hätten wir im Normalfall ohne Buga weder in der Schlagkraft noch in dem Umfang geschafft", sagt Reintjes.

Kurze Saison für den Egapark

Das gilt auch für den Egapark, dem Hauptausstellungsgelände der Bundesgartenschau. Das Zwei-Zonen-Klima-Haus "Danakil" steht bereits. Die Landschaften im Inneren werden modelliert, um das Haus herum, wo hunderte Säcke mit Erde lagern, wird gebaggert.

Der bisher milde Winter macht es möglich, dass nahezu durchgebaut werden kann. 2020 wird für den Egapark allerdings die kürzeste Saison aller Zeiten. Erst im April - und damit gut sechs Wochen später als üblicherweise - beginnt die neue Saison, und Ende August ist sie auch schon wieder vorbei. "Dann drehen wir den Schlüssel um, und dann wird noch mehr gebaut", begründet Egapark- und Buga-Chefin Kathrin Weiß den Schritt. Im Park wird ab Herbst die Haupt-Verkehrsader vom Gothaer Platz bis zum Spielplatz saniert.