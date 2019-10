Der Chef des Fördervereins der Bundesgartenschau (Buga) 2021 in Erfurt ist zurückgetreten. Nach Angaben der Stadt Erfurt beklagt Dieter Bauhaus, Vorstandschef der Sparkasse Mittelthüringen, dass viele Buga-Projekte entweder gar nicht oder nur verzögert umgesetzt werden. Er habe in einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) unter anderem das Scheitern der Seilbahn-Verbindung vom Ega-Park bis zum Petersberg sowie der alternativen Silhouette für die Petersberg-Kirche genannt - und den Bastionskronenpfad, der verspätet fertig wird.