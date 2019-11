Machtkämpfe im Verein der Buga-Freunde

Und so hat sich bei den Buga-Freunden in acht Jahren eine Menge Frust aufgestaut. Und im Verein selbst scheint man sich auch nicht grün zu sein. Da toben Machtkämpfe, werfen sich Vereinsmitglieder in aller Öffentlichkeit vor, nichts zu tun. Drei Vorstandsmitglieder zogen deshalb vor einigen Wochen die Reißleine und traten vom Vorstand zurück.

"Wir haben etliche Jahre versucht, sehr viel zu bewegen. Wir müssen leider feststellen, dass das von der Stadt nicht gewollt ist", sagt ein enttäuschter Alt-OB Manfred Ruge und spricht von einer "Buga der vertanen Chancen". Sein Lieblingsprojekt "Erfurt zu Wasser erleben" werde aber kommen, versprach die Stadtspitze am Dienstagabend. Dann können Buga-Besucher doch noch vom Luisenpark bis zur Krämerbrücke im Kanu fahren.

Nordpark und Gera-Aue werden zu riesigem Landschaftspark

Im Nordpark wurden zahlreiche Bäume gefällt, der Park wird umgestaltet. Bildrechte: MDR Thüringen/Karsten Heuke Der Nordpark und die Gera-Aue - sie sollten das dritte Buga-Areal sein - wurden inzwischen aus der Buga-Planung genommen. Gebaut wird trotzdem, eine Landschaft von rund 60 Hektar umgestaltet zu Erfurts größtem Landschaftspark. Das Areal ist nun ein gigantisches Stadtentwicklungsprojekt. Insgesamt werden in die Buga und damit in die Stadt Erfurt rund 185 Millionen Euro investiert. In der Gera-Aue werden die Erfurter zur Bundesgartenschau 2021 ein einzigartiges Erholungsgebiet mit Schaukraftwerk, mit Teich, mit 23 Sport- und Freizeitanlagen in Beschlag nehmen können.

Besucher der Buga werden dort aber wohl kaum lustwandeln. "Wir bauen die Bundesgartenschau auch nicht nur für die 171 Tage Bundesgartenschau, sondern für die Erfurter", betont Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) auf jeder Veranstaltung. "Die Bundesgartenschau ist das größte Stadtumbauprogramm, das Erfurt je erlebt hat. Wir investieren in Straßen, in marode Brücken". Die Buga sei wie ein Sechser im Lotto. Zur Wahrheit gehöre, so Bausewein, aber auch dazu, dass eben nicht alles umgesetzt werden kann.

Was allerdings fehle, sei das breitere Mittun der Erfurter. Im Gegenteil - den Machern bläst kalter Wind entgegen. Die Bürgerinitiative "Stadtbäume statt Leerräume" hat Klage gegen einen Teil des geplanten Baus des Bastionskronenpfads auf dem Petersberg eingereicht. Ausgang: ungewiss.

Alt-OB Ruge: "Die Buga in Erfurt wird ein großer Erfolg"

Für mehr Mittun der Erfurter hatte sich 2011 der Förderverein "Freunde der Bundesgartenschau Erfurt 2021" gegründet. Er zählt rund 140 Mitglieder. In seiner Satzung heißt es, dass sich seine Mitglieder die Begeisterung in der Stadt für die Buga entfachen sollen - unter anderem. Doch mittlerweile sind aus Buga-Freunden sowas sie Feinde geworden. Mitstreiter der ersten Stunde haben nun das Handtuch geworfen. Sie beklagen die fehlende Kommunikation mit der Stadt und dass ihre Ideen viel zu früh verworfen wurden.

Bei der Wahl des neuen Vorstands am Montagabend zeigte sich ein Bild der Zerrissenheit. Eine neue Mannschaft war angetreten, um den kompletten bisherigen Vorstand abzulösen. An der Spitze sollte Stadtwerkechef Peter Zaiss stehen, ihm zur Seite Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Doch es gab Gegenkandidaten, wie Rüdiger Kirsten. Als Experte hat er zwölf Gartenschauen fachlich begleitet und die "Entente florale" auf europäischer Ebene. Beim Wählen ging dann auch noch etliches schief, immer wieder stimmte die Zahl der Anwesenden mit den abgegebenen Stimmen nicht überein. Nach vier Stunden wurde dann doch Rüdiger Kirsten zum Chef gewählt, der sich seine Mannschaft nun noch zusammensuchen müssen.

"Die Buga in Erfurt wird ein großer Erfolg", davon ist auch Alt-OB Manfred Ruge überzeugt. "Die Menschen werden einen tollen Egapark erleben, werden auf dem Petersberg spazieren gehen. Sie wissen ja nicht, was noch alles hätte sein können."