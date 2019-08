Breiten Konsens gab es dagegen bei der Forderung, mehr Stellen im Polizeidienst zu schaffen. Auf genaue Zahlen wollte sich jedoch kein Vertreter der fünf Landtagsfraktionen und der FDP festlegen lassen. Zumindest die Altersabgänge sollten ausgeglichen werden, hieß es. Dafür versprachen die sechs Landespolitiker, sich für bessere und transparentere Aufstiegsmöglichkeiten für die rund 700 Kriminalbeamten in Thüringen einzusetzen. Wenn möglich, sollten die Tarifverträge für die Angestellten des Polizeidienstes auch für die Beamten übernommen werden. Auch hier signalisierten die Vertreter von CDU, LINKE, SPD, AfD, Grünen und FDP Zustimmung.

In einem 13-Punkte-Papier fordert der Thüringer Bund der Kriminalbeamten unter anderem die Einrichtung einer ständigen Mordkommission im Freistaat. Hier sollen Erfahrung und Expertise von Beamten gebündelt werden, die in ihren Dienststellen vor allem mit Morddelikten zu tun haben. In ähnlicher Weise spricht sich der BDK dafür aus, eine ständige "Cold Case"-Einheit zu gründen, die sich auf lange zurückliegende, ungeklärte Mordfälle spezialisiert. Derzeit gibt es im Landeskriminalamt dafür die - temporär eingerichtete - "SOKO Altfälle".