Das neue Klimazonenhaus "Danakil" im Erfurter Egapark soll ebenfalls für weitere Winter gewappnet sein. Es bekommt eine Dachrinnenheizung erhalten. Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß sagte MDR THÜRINGEN, damit soll in strengen Wintern verhindert werden, dass sich ein Eispanzer auf dem Dach und vor allem in der Dachrinne bildet. An den vergangenen kalten Tagen sei am Dach des noch nicht fertigen Hauses ein dicker Eisvorhang entstanden. Da noch Restarbeiten an der Stahl- und Glaskonstruktion zu erledigen sind, bestand laut Weiß die Gefahr größerer Schäden. Das sei zum Glück nicht eingetroffen.