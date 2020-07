Der Bundestag kauft ein Werk des Erfurter Künstlers Marc Jung. "Blinded by the lights" heißt das zwei mal eineinhalb Meter große Bild auf Leinwand, das künftig in Berlin hängen wird, wie Jung in den sozialen Netzwerken verkündete.

"Blinded by the lights" wird künftig im Bundestag hängen. Bildrechte: Marc Jung