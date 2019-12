Am Wasserturm in Erfurt wird mit dem "Central" am Samstag einer der größten Musik-Clubs Thüringens eröffnet. Dafür hat der Erfurter Musikunternehmer Andreas Bretschneider die ehemalige Lehrwerkstatt der Deutschen Bahn im Osten der Landeshauptstadt umgebaut. Auf 1.700 Quadratmetern sind drei Dancefloors entstanden, auf denen zeitgleich Musik unterschiedlichster Stilrichtungen gespielt werden kann.

Das Erfurter "Central" am Wasserturm soll am Sonnabend erstmals seine Tore öffnen. Bildrechte: MDR/Central Club Erfurt