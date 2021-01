Aus Infektionsschutzgründen dürfen maximal 1.000 Demonstranten in den eingezäunten Bereich. Kurz vor 17 Uhr war diese Grenze laut Polizei erreicht. Weitere Interessenten würden abgewiesen, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Polizei hat einen Wasserwerfer in Sichtweite der Demonstranten geparkt. In dem Areal müssen sich die Demonstranten an Auflagen wie 1,5 Meter Mindestabstand, Alkoholverbot und Maskenpflicht halten.

Ein Polizeiauto vor dem Erfurter Domplatz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck