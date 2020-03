Auf das loyale Stammpublikum setzt auch das "From Hell" in Erfurt-Bindersleben. Der Club unweit des Flughafens ist vor allem aufgrund seiner Livekonzerte weit über die Grenzen Thüringens hinaus beliebt. Seit mehr als zehn Jahren spielen dort vor allem Metalbands aus dem In- und Ausland, regelmäßig halten große Tourbusse vor dem einstigen "Gasthaus am Rosenberg". Besucher reisen auch unter der Woche aus Bayern, Hessen oder Sachsen an, um Bands zu erleben, die dem "From Hell" zwischen Konzerten in größeren Städten gern einen Besuch abstatten.