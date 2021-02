Die verbotene Großdemonstration von Kritikern der Corona-Infektionsschutzvorkehrungen auf dem Erfurter Domplatz wird von den Veranstaltern nach Magdeburg verlegt. Wie die Veranstalter vom Bündnis "Erfurt zeigt Gesicht" am Freitag in sozialen Medien mitteilte, wolle die Gruppierung anstatt sich am Samstag einem Polizeiaufgebot in Erfurt entgegenzustellen an einer Demonstration in Magdeburg teilnehmen.