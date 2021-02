Ebenfalls am Freitagabend teilte die Polizeiinspektion Magdeburg als Versammlungsbehörde mit, dass zwei ähnliche Versammlungen in der Magdeburger Innenstadt am Samstag verboten wurden. Es habe Hinweise gegeben, dass in der Magdeburger Innenstadt Ersatzveranstaltungen für die verbotene Kundgebung in Erfurt geplant seien. Die Polizei werde am Samstag mit einem Großaufgebot in Magdeburg im Einsatz sein. Man beobachte die Lage und sei vorbereitet, die Verbotsverfügungen durchzusetzen.