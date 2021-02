Nachdem das Oberverwaltungsgericht Weimar das Verbot einer für Samstag geplanten Corona-Demo in Erfurt bestätigt hat, registrierte die Polizei bis zum Nachmittag nur wenige anreisende Teilnehmer.

Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, bis etwa 16 Uhr hätten die Beamten eine niedrige zweistellige Zahl an Platzverweisen ausgesprochen. Etwa "an die hundert Menschen" seien zudem an Einfahrtsstraßen und am Domplatz abgewiesen worden. Insgesamt sei der Zulauf schwach.

Polizei: Erfurter Innenstadt meiden

Angemeldet war eine Kundgebung gegen die Pandemie-Auflagen mit 10.000 Teilnehmern. Die Stadt Erfurt hatte diese verboten. Die Organisatoren hatten dagegen geklagt. Das Verwaltungsgericht Weimar und das Thüringer Oberverwaltungsgericht begründeten ihre Entscheidung damit, dass das Verbot mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit vereinbar sei. Eine Behörde könne eine Versammlung verbieten, wenn durch sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sei, heißt es.

Mit zahlreichen Fahrzeugen und Beamten ist die Polizei am Samstag in Erfurt unterwegs. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Die Polizei will die Verbotsverfügung in Erfurt konsequent durchsetzen und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz unterbinden. Auf dem Erfurter Domplatz wurden Samstagvormittag Absperrgitter aufgebaut, zwei Wasserwerfer wurden am Rand des Domplatzes geparkt. Durchreisenden und Einwohnern empfahl die Polizei, den Innenstadtbereich am Samstag weiträumig zu meiden.

Demos in Magdeburg ebenfalls verboten

Am Freitagabend hatte die Polizeiinspektion Magdeburg als Versammlungsbehörde mitgeteilt, dass zwei ähnliche Versammlungen in der Magdeburger Innenstadt am Samstag verboten wurden. Es habe Hinweise gegeben, dass in der Magdeburger Innenstadt Ersatzveranstaltungen für die verbotene Kundgebung in Erfurt geplant seien. Die Polizei werde am Samstag mit einem Großaufgebot in Magdeburg im Einsatz sein. Man beobachte die Lage und sei vorbereitet, die Verbotsverfügungen durchzusetzen.