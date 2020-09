Unternehmer und Mitarbeiter aus der Thüringer Veranstaltungsbranche haben am Mittwoch vor dem Landtag in Erfurt auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht. Weil große Veranstaltungen wie Feste und Jahrmärkte seit Monaten wegen der Corona-Krise verboten sind, fehlt es der Branche an Einnahmen. "Uns wurde quasi ein Berufsverbot auferlegt", sagte der Schausteller Fritz Krebs aus Erfurt. Zuletzt habe er Einnahmen Ende Dezember bei Weihnachtsmärkten gehabt. Er verstehe nicht, warum Menschen an Restaurant-Tischen gemeinsam sitzen dürfen, aber etwa Kinder nicht im Karussell zusammensitzen dürften. Dabei könnten genauso Auflagen eingehalten werden.

"Volksfeste sind unser täglich Brot": Schausteller und Unternehmer der Veranstaltungsbranche bei ihrer Demo vor dem Landtag in Erfurt Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel