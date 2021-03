Für das Impfzentrum an der Erfurter Messe sind bisher 2.100 Termine vergeben worden. Das sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Zunächst soll dort der Astrazeneca-Impfstoff verwendet werden.

Das sogenannte Impfzentrum Mittelthüringen in Erfurt soll am kommenden Mittwoch (10. März) seinen Betrieb aufnehmen, ebenso das Ostthüringer Pendant in Gera. Bis 1.440 Thüringer sollen hier pro Tag geimpft werden. Besonders Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, die zuhause gepflegt werden und Kontaktpersonen von Schwangeren könnten sich hier impfen lassen.