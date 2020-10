Die Kindergärten und Schulen in Erfurt bleiben weiterhin auf Stufe Grün. Das teilten die Stadt Erfurt und das Thüringer Bildungsministerium am Donnertsag in einer gemeinsamen Medieninformation mit. Zuvor hatte die Stadt das Ministerium aufgrund der steigenden Infektionszahlen darum gebeten, alle Einrichtungen in der Landeshauptstadt auf Stufe Gelb zu setzen. Erfurt gilt bereits seit Tagen als Risikogebiet. "Damit könnten wir die Verbreitung des Virus deutlich eindämmen und gleichzeitig Vorsorge dafür treffen, dass es nicht zur Schließung von Einrichtungen kommen muss", hatte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) in einem Brief an das Ministerium geschrieben.