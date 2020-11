Bei einer Kontrolle von Corona-Regeln in der Erfurter Innenstadt sind am Freitagabend mehrere Polizisten angegriffen worden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht zum Samstag eine Gruppe von etwa 25 Menschen kontrolliert. Sie tranken Alkohol und trugen weder eine Mund-Nasen-Bedeckung noch hielten sie den Mindestabstand ein. Die Personen waren laut Sprecher aggressiv und unbelehrbar.

28 Polizisten waren vor Ort Bildrechte: MDR/ Marcus Scheidel