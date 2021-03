Bestenfalls soll dieses Experiment bereits in einer Woche an einem Freitagnachmittag und einem Samstag in die Tat umgesetzt werden, der Einzelhandel in der Innenstadt dann für Erfurter mit einem negativen Corona-Schnelltest öffnen. Für die Tests will die Stadt aufkommen und diese den Einkaufswilligen bezahlen. Doch das "Erfurter Modell" stößt auf harte Kritik.