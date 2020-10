Thüringen Deutlich weniger Kurzarbeit im Sommer - kaum Anzeichen für Betrug

Der Bedarf an Kurzarbeit hat in Thüringen über den Sommer immer weiter abgenommen. Im Juli waren etwa 80.000 Menschen betroffen und arbeiteten weniger oder gar nicht. Im April und Mai lag die Zahl zwischenzeitlich bei mehr als 140.000 und ging seither schrittweise zurück. Immerhin, vorsorglich angemeldet hatten die Betriebe mehr als 300.000 Menschen in vielen Tausend Betrieben - ganz so schlimm ist die Krise dann nicht über Thüringen gekommen.

Schwierigkeiten mit dem Instrument Kurzarbeit

Auf der Betriebs- und Personalrätekonferenz in Erfurt war zuletzt zu erfahren, dass es in manchen Unternehmen Schwierigkeiten mit dem Instrument gibt. Wie zum Beispiel bei Izoblok in Ohrdruf, wie Betriebsratschef Sven Michel erklärt: "Es gibt eine Betriebsvereinbarung bei uns im Unternehmen. In der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit ist ganz klar geregelt, wer in Kurzarbeit ist und krank wird, hat nur Anspruch auf den Fortzahlungsbetrag von der Kurzarbeit. Aber wer zur Arbeit eingeteilt ist und dann krank wird, der bekommt ganz normal Entgeltfortzahlung, wie wenn er normal krank wäre und keine Kurzarbeit stattgefunden hätte."

Problem im Betrieb ausgeräumt