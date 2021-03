"Erfurter Modell" Experiment: Shoppen mit negativem Corona-Test

Die Stadt Erfurt will ein Experiment starten: An zwei Tagen sollen die Innenstadt-Geschäfte in Erfurt öffnen dürfen. Wer einen negativen Corona-Schnelltest hat, bekommt ein "Bändchen" und darf shoppen - so der Plan.