In Thüringen sollen Bedürftige bald Gratis-Masken bekommen. Darauf einigten sich am Dienstag Vertreter des Finanz- und des Gesundheitsministeriums. Demnach soll ein Großteil der OP- und FFP2-Masken sobald wie möglich über die Kommunen an Bedürftige ausgeteilt werden. Einen kleinen Teil will das Land weiter für Übergangsphasen und Lieferengpässe zurückhalten. Insgesamt werden rund fünf Millionen Masken verteilt - davon rund 1,3 Millionen FFP2-Masken.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte sich am Dienstag nach der Kabinettssitzung für die Verteilung ausgesprochen. "Um die Menschen zu schützen, ist eine medizinische oder FFP2-Maske eine kleine, aber absolut notwendige Unterstützung - selbstverständlich kostenlos dort, wo das Geld knapp ist", sagte Siegesmund in Erfurt. Das Finanzministerium musste der Verteilung der Masken zustimmen, da die angeschafften Vermögensgegenstände für einen neuen Zweck eingesetzt werden. Der Wert der Masken beträgt rund zwei Millionen Euro. Die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Weimar und Jena verteilen bereits Gratis-Masken

In Thüringen ist seit Dienstag das Tragen medizinischer Masken in öffentlichen Bereichen vorgeschrieben. In einigen Städten, darunter Weimar und Jena, werden bereits Gratis-Masken verteilt.