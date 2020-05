Kein Start in den Urlaub: Angestellte aus der Reisebranche sind mit Bussen auf den Domplatz in Erfurt gekommen, um zu demonstrieren.

Kein Start in den Urlaub: Angestellte aus der Reisebranche sind mit Bussen auf den Domplatz in Erfurt gekommen, um zu demonstrieren.

Kein Start in den Urlaub: Angestellte aus der Reisebranche sind mit Bussen auf den Domplatz in Erfurt gekommen, um zu demonstrieren. Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann

Vertreter von Reisebüros, Busunternehmen und Reiseveranstaltern sind am Mittwoch in Erfurt auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten für die Rettung ihrer Branche, die wegen der Corona-Krise seit Mitte März keine Geschäfte mehr machen kann. Hupend schlängelten sich Reisebusse durch die Thüringer Landeshauptstadt. Auf dem Domplatz fand die Protestaktion ihren Abschluss.

Es gehe um Soforthilfen, aber auch den Ersatz von entgangenem Umsatz. Zudem müssten pro Bus 300 Euro an Kosten für jeden Tag des Fahrverbotes vom Staat fließen. Nach Angaben des Bündnisses, das mit Koffern, aber auch fast zwei Dutzend Bussen in Erfurt demonstrierte, haben bereits eine Reihe von Reisebüros und Veranstalter in Thüringen Insolvenz angemeldet. "Und es werden täglich mehr."