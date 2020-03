Corona-Regeln Unterwegs mit dem Erfurter Ordnungsamt

Dienstag 9:30 Uhr starten Vollzugsdienstkraft Scheler und Auszubildender Stengel ihre Tour am Erfurter Bürgeramt, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Sie bilden eine von etwa zehn Streifen des Ordnungsamtes, die im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind. Für Herrn Scheler und seinen Kollegen führt der Weg Richtung Stadtpark. Neben den ganz normalen Aufgaben, wie der Kontrolle von Hundebesitzern, geht es vor allem um die Einhaltung der " Corona-Regeln " der Stadt Erfurt.

Anders geht es leider nicht. Ich möchte auch irgendwann gerne mal wieder normal auf die Straße und meinen Hobbys nachgehen. Deswegen ist es wichtig, dass sich jetzt alle an die Regeln halten.

Wie hoch die Bußgelder am Ende ausfallen, ist zur Zeit allerdings unklar. Denn Ordnungswidrigkeiten, wie "Verstoß gegen die Abstandregel" oder "Betreten eines Spielplatzes", sind im bisherigen Bußgeldkatalog schlicht nicht vorgesehen.

Ein gewisser Ermessenspielraum beim Sanktionieren von Ordnungswidrigkeiten besteht natürlich. Und dieser wird auch genutzt, so Vollzugsdienstkraft Scheler. Wenn sich Spaziergänger im Park begegnen und kurz unterhalten, werde eher nicht eingegriffen, solange ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Wenn drei Bekannte gemeinsam auf einer Bank sitzen, gibt es wahrscheinlich ein Ordnungsgeld.

Mittlerweile ist die Streife im Stadtpark angelangt. Um diese Uhrzeit ist dort kaum jemand anzutreffen. Bei Temperaturen um die fünf Grad wären die Spielplätze wohl auch zu normalen Zeiten leer. Doch gerade an Spiel- und Sportgeräten kommt es am häufigsten zu Verstößen gegen die "Corona-Verordnung" der Stadt, so Scheler.