Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) will die aktuelle Saison am 1. September fortsetzen. Wie der Verband in einer Videokonferenz mit rund 450 Vereinen sagte, sollen die Mannschaften damit eine lange Planungssicherheit haben. Die insgesamt rund 1.000 Vereine sind aufgerufen, bis Montagabend online über den Vorschlag abzustimmen.

Derzeit rollt der Ball in Thüringens Fußballligen wegen der Corona-Krise nicht. (Symbolfoto) Bildrechte: imago images/Karina Hessland