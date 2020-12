Die meisten der in Thüringen an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen sind älter gewesen als 70 Jahre. Das teilte das Thüringer Gesundheitsministerium MDR THÜRINGEN mit. Berücksichtigt wurden dabei die Fälle bis Ende November. Demnach waren 88 Prozent der Gestorbenen in dieser Altersklasse.

Der Anteil der Todesfälle lag bei Männern mit 57 Prozent deutlich höher als bei Frauen. In der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre gab es zwei Todesfälle, jeweils einen in den Altersgruppen 30 bis 39 sowie 40 bis 49 Jahre. Bei den Infektionszahlen zeigt sich ein anderes Bild. Dort sind alle Altersgruppen stark vertreten, die meisten Infektionen traten bei Menschen im Alter zwischen zehn und 60 Jahren auf. Dann steigen die Zahlen wieder bei den über 80-Jährigen erheblich an, was mit den zahlreichen Infektionen in Pflegeheimen in Verbindung steht.