In Thüringen plant jetzt auch die Landeshauptstadt Erfurt in der Coronavirus-Pandemie eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Sie solle von Freitag (24. April) an in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr, Rathaus und in Bibliotheken gelten, wie ein Stadtsprecher am Montag sagte.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Kunden in Erfurt künftig in Geschäften Schutzmasken tragen. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa