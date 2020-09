An der Teststation am Flughafen Erfurt-Weimar haben sich insgesamt 660 Personen auf das Coronavirus testen lassen. Ab Dienstag werden am Flughafen keine Abstriche von Reiserückkehrern mehr genommen, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte. Damit wird die Teststation nach rund vier Wochen eingestellt - am Tag, an dem auch die bundesweite kostenlose Testmöglichkeit für alle Reiserückkehrer endet.