In Erfurt gibt es bei zwei Personen den Anfangsverdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus. Dies teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Modell des Corona-Virus: Im Dezember traten die erste Fälle in der chinesischen Stadt Wuhan auf. Bildrechte: imago images/Science Photo Library

Bei den Personen, die von einer China-Reise zurückkehrten, seien Symptomen einer Erkrankung der Atemwege aufgetreten. Die beiden Fälle fielen aber nicht in die Kriterien des Robert-Koch-Instituts für einen begründeten Verdachtsfall: Erkrankung plus Aufenthalt in einem Risikogebiet oder Kontakt zu nachweislich Erkrankten.



Vorsichtshalber wurden die Personen in einem Erfurter Krankenhaus isoliert. Dort sollen sie mindestens so lange bleiben, bis das Ergebnis der molekularbiologischen Untersuchung vorliegt.