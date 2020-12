Trotz untersagter Corona-Demonstration haben sich am Samstag in Erfurt hunderte Menschen am Domplatz versammelt. Die Polizei forderte die Menge auf, den Platz zu räumen und nahm Personalien auf. Es soll auch Festnahmen gegeben haben. Beobachter sprachen von einer aufgeheizten Stimmung. Der Einsatz dauert gegenwärtig noch an.

Die Polizei kesselte die Menge teilweise ein. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz