Öffnungsplan für Einzelhandel Land prüft Shopping-Experiment in Erfurt

Die Stadt Erfurt will Geschäfte an zwei Tagen pro Woche öffnen, allerdings nur für Bewohner mit negativem Corona-Testergebnis. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner sieht die Pläne skeptisch - will sie aber prüfen lassen.