Bei dem nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Erfurt ist der Ansteckungsweg noch unklar. Wie die Stadt Erfurt am Montag mitteilte, hielt sich die 65-jährige Erfurterin weder in einem Coronavirus-Risikogebiet auf, noch hatte sie Kontakt zu Menschen aus betroffenen Gebieten. Derzeit befragten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Arbeitskollegen der Büroangestellten, hieß es.

Coronavirus: Vier Fälle in Thüringen

Die Infektion war bei der Frau am vergangenen Samstag bekannt geworden. Sie befindet sich gegenwärtig in einem Krankenhaus in Quarantäne. Ihr gehe es gut. Sie hatte laut Stadtsprecher am vergangenen Dienstag erste Symptome gespürt.