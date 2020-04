Die Stadt appelliert an das Land Thüringen, den Kommunen dringend zu helfen. Bei den bisher in Aussicht gestellten 50 Millionen Euro handele es sich um die Summe, die allein die Stadt Erfurt brauche. Werde der Hilfsfond nicht deutlich aufgestockt, würden künftige Generationen die Folgen von Corona noch spüren. Dann könnten weder Schulen und Kindergärten, noch Straßen saniert werden, so der Dezernent. In diesem Jahr hatten bereits auch andere Thüringer Städte wie Weimar, Gera, Jena, Nordhausen, Bad Langensalza oder Heilbad Heiligenstadt eine Haushaltssperre verhängt.