Die zwei Verdachtsfälle auf Erkrankungen mit dem Coronavirus in Erfurt haben sich nicht bestätigt. Dies teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitagvormittag mit.

Der neue Virus hat in China eine Krankheitswelle ausgelöst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aufgrund entsprechender Symptome waren die Betroffenen am Donnerstag vorsorglich im Helios-Klinikum Erfurt isoliert worden. Blutproben wurden zur molekularbiologischen Untersuchung an die Berliner Charité geschickt.



Zu dem Verdachtsfall aus Apolda gab es bis Freitagvormittag keine weiteren Informationen. Nach Angaben des Landratsamt hatte sich ein Mann am Donnerstagmorgen im Robert-Koch-Krankenhaus gemeldet. Er fühlte sich nach seiner Rückkehr aus China unwohl. Der Mann aus Jena sei isoliert untergebracht worden, das Ergebnis der Untersuchungen steht noch aus.