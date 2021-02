Crimine di Germania Die geheime Mafia-Kommission in Deutschland

Deutschland für 'Ndrangheta bedeutend

Das wiederum ist eine brisante Information, denn ein solcher Crimine kann nur mit dem Segen des obersten Kontrollgremiums, dem Crimine di Polsi, gegründet werden. Was wiederum bedeutet, dass es den Bossen in Kalabrien offenbar sehr wichtig ist, dass in Deutschland Friede und Gleichgewicht unter den 'Ndrangheta-Clans herrscht. Das dürfte einen wichtigen Grund haben: Deutschland ist für die kriminellen milliardenschweren Geschäfte der 'Ndrangheta zu wichtig, als dass man sich hier Fehden und blutige Auseinandersetzungen liefern könnte.

Für den Frieden und den Ausgleich ist offenbar in erster Linie der Capo Crimine verantwortlich, der dem Gremium in Deutschland vorsteht. Deutsche und italienische Fahnder gehen davon aus, dass er von den wichtigsten Mitgliedern der 'Ndrangheta in Deutschland gewählt wird. Die Mitglieder der Kommission, von denen die meisten aus italienischen und deutschen Ermittlungsverfahren bekannt sind, kommen aus allen Teilen Deutschlands. Sie stammen aus Orten in ganz Kalabrien und repräsentieren damit die verschiedenen in Deutschland aktiven Clans der 'Ndrangheta.

Zwei Jahre lang arbeitete das Rechercheteam von MDR und FAZ an der Aufdeckung der Mafia-Strukturen. (von links: David Klaubert, Ludwig Kenzia, Axel Hemmerling, Margherita Bettoni) Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

"Erfurter Gruppe" sitzt am Tisch des Gremiums

Am Tisch des angeblich einmal im Jahr tagenden Gremiums soll auch ein Vertreter der sogenannten "Erfurter Gruppe" sitzen, einer 'Ndrangheta-Zelle, die in Thüringen und Sachsen operiert. Sein Name ist dem MDR/FAZ-Rechercheteam bekannt. Zur "Erfurter Gruppe" und ihrem Umfeld sollen etwa 70 Personen gehören. Damit würde sie einen wichtigen strukturellen Maßstab in der Organisation erfüllen, denn sie darf als ein Locale angesehen werden. Nach den 'Ndrangheta-Regeln muss ein solches Locale mindestens 50 Personen umfassen. Sie sind wichtige Operationsbasen für die kriminellen Geschäfte der 'Ndrangheta in Italien und weltweit.

Das Thüringer Landeskriminalamt bestätigt MDR und FAZ die Existenz dieses Locale von Erfurt. Ein weiteres Locale soll laut internen Unterlagen in Dresden existieren. Das LKA Sachsen wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern. Deutschlandweit sollen zwischen 18 bis 20 solcher Locali existieren, schreibt die Bundesregierung 2019 als Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic. Nach MDR/FAZ-Recherchen soll es sie in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz geben. Nach Aussage eines Kronzeugen soll es auch ein Locale in Bremen geben. Die meisten angefragten Landeskriminalämter wollten sich zu diesen Informationen nicht äußern. Lediglich das LKA Hessen bestätigt die Existenz von Locali in dem Bundesland. Das LKA in Bayern wiederum erklärt, dass es ein solches im Freistaat nicht gebe.

Diese Locali repräsentieren die Clans aus San Luca und weitere, wie den Farao-Marincola-Clan, den Pesce-Bellocco-Clan, den Grande-Aracri-Clan, den Morabito-Palamara-Bruzzaniti-Clan und den Anello-Clan in Deutschland. Das Bundeskriminalamt geht intern inzwischen von insgesamt 1.000 Mitgliedern aus. Doch die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.

'Ndrangheta baut Strukturen auch im Ausland auf

Die 'Ndrangheta ist eine Mafia, die vor allem auf Familienverhältnissen basiert. Ihre kleinste Einheit ist die 'Ndrina. Das meint im Prinzip einen Clan, oft Deckungsgleich mit einer Blutsfamilie. Jede 'Ndrina ist unabhängig in ihren Entscheidungen. Mehrere 'Ndrine formen eines der bereits beschriebenen Locale. Dieses ist also eine größere 'Ndrangheta-Zelle, die oft an einem bestimmten Ort angesiedelt ist. So spricht man zum Beispiel von der Locale aus San Luca. Solche Locali gibt es in Kalabrien, aber auch in Norditalien oder im Ausland. Die Organisationsstruktur der 'Ndrangheta: Mehrere 'Ndrine bilden ein Locale und mehrere Locali bilden eine Provincia. Über allem steht der Crimine de Polsi, der auch über die Expansion ins Ausland entscheidet. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk, Videovorschaubild aus dem Film „Mafia-Kolonie Ostdeutschland: Der blinde Fleck der Deutschen Einheit“