Er ist Julias Nachbar und gibt ihr gute Tipps. Die beiden sind keine Konkurrenten. Julia Riehm und ihre Helfer haben schon viel geschafft. Das Gelände, so sagt sie, lag im Dornröschen-Schlaf. Mit einem Bagger hat sie die Brombeer-Hecken aus dem Wasserbecken holen lassen. Sie hat Bäume gefällt und gestaunt, wie groß das Gelände eigentlich ist, das sie da gepachtet hat. Es ist ein super Projekt für das Corona-Jahr. Reisen unmöglich, Besuche im Biergarten zeitweise auch. Also zieht Julia Riehm nach der Arbeit im Finanzministerium die Büro-Klamotten aus und schlüpft in Gummistiefel, Outdoor-Jacke und manchmal auch in ihre Wathose. Drei Stück hängen in dem kleinen Häuschen auf dem Grundstück.

Julia Riehm steigt mit Gummistiefeln ins Wasser. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck