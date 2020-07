Hunderte Mitarbeiter betroffen Cyberattacke auf X-FAB legt Produktion in Erfurt lahm

Der Halbleiter-Hersteller X-FAB mit einem Produktionsstandort in Erfurt ist am Wochenende Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Wie eine Unternehmenssprecherin MDR THÜRINGEN am Montag mitteilte, wurden alle IT-Systeme sofort gestoppt und die Produktion an allen Standorten heruntergefahren