Innenminister Maier fordert mehr Verfassungsschützer

In der Thüringer rot-rot-grünen Koalition ist ein Streit über die Rolle des Verfassungsschutzes ausgebrochen. Die Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuß sagte im Landtag, es mache sie wütend, dass der Innenminister mehr Personal für die Verfassungsschutzbehörde fordere. Das mache keinen Sinn. Nach Ansicht von König-Preuß hat der Verfassungsschutz zum Beispiel keinen Anteil daran, dass das Rechtsrock-Konzert in Mattstedt am vergangenen Wochen verboten werden konnte. Die Behörde habe auch in den letzten Monaten keine Kompetenz bewiesen, wenn es um Neonazis oder Antisemitismus gehe.