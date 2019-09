Konkret fordert die Bewegung unter anderem, dass Thüringen bis 2035 klimaneutral wird und den Nahverkehr schneller ausbaut. Als symbolisches Zeichen solle der Landtag den Klimanotstand ausrufen, hieß es. Ein umfangreiches Forderungspaket will "Fridays for Future" gut eine Woche vor der Wahl vorstellen.

Am Rande der Demo ließ sich auch Ministerpräsident Bodo Ramelow kurz blicken. Er wolle zeigen, dass Politik genau hinhöre, so der Linken-Politiker. Die Forderungen müssten aber immer auch umsetzbar sein. Eine Woche zuvor hatten sich in ganz Thüringen mehr als 7.000 Menschen an einem weltweiten Klimastreik beteiligt. Über die Zahl der Teilnehmer an der aktuellen Demonstration gingen die Angaben weit auseinander. Die Polizei sprach am Mittag von etwa 400 Demonstranten, die Veranstalter berichteten von 1500.