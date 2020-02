Vor der Demonstration sagte der DGB-Chef für Hessen und Thüringen, Rudolph: Indem FDP und CDU bei der Wahl Kemmerichs gemeinsam mit der AfD gestimmt hätten, sei der antifaschistische Konsens zerbrochen, der in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelebt worden sei. Der Sprecher der "Initiative Schwarze Menschen in Deutschland", Konrad Erben, sagte, er sei entsetzt über die Umstände der Wahl Kemmerichs. "Das war für uns mehr als ein Tabubruch." Es zeige, wie weit die Gesellschaft in Deutschland inzwischen nach rechts gerückt sei. Mit der Demonstration wolle man der "Normalisierung des Rechtsrucks" in Deutschland entgegentreten, sagte Anna Spangenberg vom Bündnis #unteilbar. Die demokratischen Parteien, aber vor allem auch die Zivilgesellschaft seien gefragt.