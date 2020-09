Am Freitag haben in Erfurt Landwirte und Weidetierhalter demonstriert. Die Kundgebung wurde vom "Landwirtschaft verbindet - Thüringen e.V." organisiert und fand auf der Stauffenbergallee statt. Mit rund 20 Teilnehmern waren allerdings deutlich weniger Demonstranten gekommen als erwartet. Laut Polizei waren 500 Teilnehmer und 200 Traktoren angemeldet. Die vorab erwarteten Staus in der Innenstadt blieben daher weitgehend aus.

Die Stauffenbergallee von fünf Uhr morgens bis zum Mittag in weiten Teilen gesperrt. Bildrechte: MDR/ Franziska Grewe